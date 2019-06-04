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ليبيا: تفجير مركز للشرطة في مدينة درنة الليبية شرقي البلاد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

بنغازي — سبوتنيك. وقال سكان محليون بمدينة درنة لوكالة “سبوتنيك” إن “سمعنا دوي انفجار بالقرب من مركز شرطة الساحل الشرقي بمدينة درنة”، مرجحين أن يكون الانفجار “بواسطة عبوة ناسفة وضعت داخل السور ولا يوجد أضرار بشرية”.    

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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