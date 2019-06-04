ليبيا: تفجير مركز للشرطة في مدينة درنة الليبية شرقي البلاد

بنغازي — سبوتنيك. وقال سكان محليون بمدينة درنة لوكالة “سبوتنيك” إن “سمعنا دوي انفجار بالقرب من مركز شرطة الساحل الشرقي بمدينة درنة”، مرجحين أن يكون الانفجار “بواسطة عبوة ناسفة وضعت داخل السور ولا يوجد أضرار بشرية”.