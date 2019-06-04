“حسن عثمان”: غات “منكوبة” والمسؤولين يتجاهلونها

قال رئيس المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي غات “حسن عثمان” إن منسوب مياه السيول قد يرتفع مع استمرار الأمطار، بعد إعلان المدينة “منكوبة” من قبل المجلس البلدي صباح اليوم الثلاثاء

وقال حسن في تصريح خاص لـ218 إن ما يحصل في غات “كارثة بكل ما تعني الكلمة من معنى” ولم تقم أي مؤسسة حكومية أو رسمية بالتدخل حتى الآن، لإنقاذ سكان المدينة الذين نزحوا إلى مناطق آمنة

وأضاف حسن إن شبكة الإنترنت والهاتف شبه مقطوعة، إضافة إلى انقطاع الكهرباء جراء هذه السيول والفيضانات التي خلفت وراءها خسائر بشرية ومادية كثيرة حتى هذه اللحظة

وكانت البلدية قد نشرت أن على جميع المواطنين التوجه إلى مقر منظمة الهلال الأحمر الليبي بجانب مسجد الرحمة في “غات المركز” أو أي مقر للهلال الأحمر في المناطق المنكوبة

أو التواصل مع إحدى دوريات مديرية الأمن في غات، لتقديم المساعدات الممكنة وإيصالهم إلى مأوى –غالبا سيكون داخل مدراس المنطقة-

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