درنة: تفجير جديد يستهدف “مركز شرطة”

استهدف تفجير إرهابي صباح اليوم الثلاثاء مركز الشرطة بمنطقة الساحل الشرقي في مدينة درنة، من دون أي خسائر بشرية، وهو التفجير الثاني من نوعه خلال يومين

وقال مصدر خاص لـ218 إن التفجير تم عن طريق حقيبة وضعت عند سور مدرسة الانتفاضة المجاورة للمركز

يأتي هذا بعد تفجيريْن مزدوجيْن استهدفا مقرين تابعين لغرفة عمليات الكرامة، الأول بالقرب من مدرسة القدس والآخر بالقرب من معهد البناء والتشييد في حي المغار مقابل مدرسة الضياء، صباح السبت في مطلع هذا الأسبوع

ويأتي هذا بعد مرور نحو عام عن تحرير المدينة من الجماعات الإرهابية المتمركزة بها، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين حتى الآن

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية