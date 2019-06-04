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القبض على “عصابة” أثناء محاولة “سرقة” بطرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قبضَ مكتب المدينة القديمة التابع للإدارة العامة للدعم المركزي على تشكيل عصابي أثناء قيامهم بسرقة أحد المواطنين وأثبت التحقيق أنهم متورطين في العديد من السرقات الأخرى

وقالت الإدارة عبر صفحتها الرسمية إن العصابة تتكون من: المدعو “م، أ، ع، أ” مواليد 1992، والمدعو “م ، أ، م، ش” مواليد 1993، والمدعو “ع، أ، أ، س،” مواليد 1997، والمدعو “م ، م، ص، س” مواليد 1992، وكلهم يحملون الجنسية الليبية

وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق عبر صفحتها الرسمية إنها تحيي كافة الجهود التي تبذل من أجل الحفاظ على الأمن والإستقرار وضبط المجرمين والخارجين عن القانون

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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