القبض على “عصابة” أثناء محاولة “سرقة” بطرابلس

قبضَ مكتب المدينة القديمة التابع للإدارة العامة للدعم المركزي على تشكيل عصابي أثناء قيامهم بسرقة أحد المواطنين وأثبت التحقيق أنهم متورطين في العديد من السرقات الأخرى

وقالت الإدارة عبر صفحتها الرسمية إن العصابة تتكون من: المدعو “م، أ، ع، أ” مواليد 1992، والمدعو “م ، أ، م، ش” مواليد 1993، والمدعو “ع، أ، أ، س،” مواليد 1997، والمدعو “م ، م، ص، س” مواليد 1992، وكلهم يحملون الجنسية الليبية

وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق عبر صفحتها الرسمية إنها تحيي كافة الجهود التي تبذل من أجل الحفاظ على الأمن والإستقرار وضبط المجرمين والخارجين عن القانون

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية