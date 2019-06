“داخلية الوفاق”: تأمين العاصمة على رأس أولوياتنا

المتوسط:

أقيمت صباح اليوم الثلاثاء بميدان الشهداء صلاة عيد الفطر المبارك بحضور جموع من المصلين الذين أدوا الصلاة في اجواء من الأمن والأمان، وذلك بفضل المجهودات التي بذلتها كافة الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في تأمين مداخل ومخارج ميدان الشهداء.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الخطة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني لتامين العاصمة طرابلس خلال شهر رمضان المبارك وأيام العيد.

وفي هذا الصدد تتقدم وزارة الداخلية بجزيل الشكر والعرفان لكافة الأجهزة الأمنية على ما بذلوه خلال الأيام الماضية من مجهوات، لمنع حدوث اي خروقات أمنية تهدد سلامة المواطن والمرافق والممتلكات العامة والخاصة.

