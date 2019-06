المتوسط:

تحدث الدكتور الميداني “مالك مرسيط” التابع “لمركز الطب الميداني والدعم” لإدارة الإعلام والتثقيف الصحي بوزارة الصحة عن جريمة استهداف الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف أثناء تأديتهم لواجبهم الطبي الإنساني في إنقاذ الجرحى والمصابين وفتح ممرات آمنة للمواطنين العالقين بمناطق الاشتباك.

وأوضح مريسط” أن هذا الإستهداف المباشر غير الأخلاقي بالصواريخ الموجهة والتي راح ضحيتها أطباء ومسعفين ودمّرت سيارتهم الإسعاف الحاملة للشعار الطبي سيعرض المعتدين للملاحقة القانونية المحلية والدولية.

وتابع مرسيط، “الأطقم الطبية صاحبة رسالة إنسانية وهي إنقاذ البشر وأن «مركز الطب الميداني والدعم»، بمختلف أقسامه والعاملين به باختلاف تخصصاتهم يعبرون عن ألمهم وأسفهم الشديد للإعتداء غير المبرر على الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف التي تحمل شعار الإنسانية، مؤكداً أن هذه الأفعال الإجرامية والإعتداءات على حاملين لواء الإنسانية لن تثنيهم عن تأدية واجبهم الوطني والإنساني.

The post “الطب الميداني”: استهداف سيارات الإسعاف عمل وحشي وجريمة أخلاقية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية