المتوسط:

جدد وزير الداخلية التابع لحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، دعوته لجميع مكونات الأمة الليبية وعقلائها وحكمائها خاصة في المنطقة الشرقية برقة، دعوة صادقة لرأب الصدع و إحلال السلام.

وقال باشاغا، إنه لا يزال هناك وقت للتسامح والتصالح من أجل هدف أسمى متمثل في إنقاذ نسيج هذا المجتمع والحفاظ على أرواح شبابه وإيقاف نزيف الدم وتقليل التكلفة البشرية والمادية.

وأوضح باشاغا،: “نحن نقوم بما يقع على عاتقنا وأبوابنا مفتوحة لأي مبادرة للصلح تحقق العدل للجميع أما ما تبقى من ذلك فهو يقع على عاتق باقي مكونات الأمة الليبية وخاصة المنطقة الشرقية”.

The post “باشاغا”: الأبواب مفتوحة لأي مبادرة تهدف للصلح appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية