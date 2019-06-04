الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة على مناطق غرب البلاد بدءًا من اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن السحب المدارية والرعدية مازالت تتكاثر على أقصى مناطق الجنوب الغربي، مشيرًا إلى فرصة هطول أمطار معتدلة إلى غزيرة، تمتد خفيفة إلى مناطق الجغبوب – جالو وبعض مناطق الجنوب الشرقي، فيما تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا تدريجيًا من اليوم على مناطق غرب ليبيا.

رأس أجدير حتى راس لانوف – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول تدريجيًا يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28-33مْ) وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا من اليوم.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده:

السماء قليلة السحب تتكاثر على جالو والجغبوب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على رأس لانوف، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23-27مْ) على المناطق الساحلية ومابين (31-36مْ) على باقي المناطق.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

تتكاثر السحب أحيانًا على أقصى مناطق الجنوب، ومازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار معتدلة إلى غزيرة تصحبها خلايا من السحب الرعدية، مما تسبب في جريان بعض الأودية واحتمال سقوط حبات البرد، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة تتحول تدريجيًا يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (33- 37مْ) ولا تتجاوز اليوم (27مْ) على مناطق أوباري – سبها ومرزق.

الكفرة – السرير – تازربو:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة قد تصحبها سحب رعدية أحيانًا، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38- 41مْ).

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