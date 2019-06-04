عميد بلدية سرت يتعهد بصرف الدعم للإذاعة المسموعة

في إطار متابعة بلدية سرت لعدد من المؤسسات والادارات التابعة لبلدية سرت قام عميد بلدية سرت مختار المعداني ومدير مكتب الإعلام والعلاقات بالبلدية محمد الإميل بزيارة عمل إلى إذاعة سرت المحلية.

وخلال الزيارة عقد اجتماع موسع حضرة مدير إذاعة سرت المحلية الطاهر أبوشيحة ومدير فرع قناة ليبيا الوطنية سرت محمد شعبان وعدد من المذيعين والفنيين والاداريين بالإذاعة.

وفي مستهل الاجتماع أثنى عميد البلدية على الجهود المبذولة من قبل ادارة وفنيي ومعدي الإذاعة في عملها اليومي.

وقال مسؤول الاعلام بالبلدية ان عميد البلدية ناقش مع ادارة الإذاعة الألية المناسبة لدعم الإذاعة حيت تعهد عميد البلدية بتقديم الدعم والانتاج الإعلامي للإعلاميين بالإذاعة خلال العامين.

واوضح انه تم الاتفاق بضرورة التنسيق مع ادارة الاعلام بشأن الخارطة الإذاعية الاسبوعية وعلى صياغة وخطاب موحد لإعادة تنظيم ملف الاعلانات في نطاق البلدية وايضا تم الاتفاق على تغطية وقائع نقل صلاة العيد من ساحة الشهداء وفتح مساحات مباشرة عقبها للمواطنين لتقديم تهاني العيد بالمناسبة.

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