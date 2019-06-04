إعلان بلدية غات منكوبة بسبب الفيضانات‎

أعلن المجلس البلدي غات أمس الاثنين أن بلدية غات بلدية منكوبة، كما وجه نداء استغاثة لكل الليبيين والمنظمات المحلية والدولية لتقديم المساعدة العاجلة لأهل غات بسبب الفيضانات التي اجتاحت المدينة.

وأوضح مكتب الإعلام لبلدية غات مساء أمس، ان الفيضانات قد تسببت في وفاة عدد من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة بالإضافة إلى انقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق البلدية.

كما طالب بلدي غات الأسر النازحة والتي تضررت بفعل الفيضانات التوجه لمقر الهلال الأحمر أو التواصل مع دوريات الأمن الوطني غات لتقديم المساعدة الممكنة وايصالهم للمؤسسات التعليمية التي تم تخصيصها كمأوى لهم.

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