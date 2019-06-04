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بالصور.. صلاة العيد في سبها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أدى مئات الليبيين في مدينة سبها، اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الفطر المبارك في الساحات العامة والمساجد المختلفة.

وقد حرص المصلون على اصطحاب أطفالهم إلى ساحات الصلاة، وإن بدت مظاهر الاحتفال أقل مما كانت عليه في السنوات الماضية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وأكدت خطبة العيد في عدد من المساجد على السلام بين الناس والعفو وإصلاح المجتمع بالأخلاق وبناء المؤسسات بالتماسك والابتعاد عن الحقد والكراهية.

وقد حرص المشاركون في الاحتفالات على التمسك بعادات التزاور ومشاركة المأكولات الخاصة بالعيد.

مواطنون يتبادلون التهاني (تصوير: رمضان كرنفودة)

مواطنون يتبادلون التهاني (تصوير: رمضان كرنفودة)

داخل أحد مساجد المدينة (تصوير: رمضان كرنفودة)

داخل أحد مساجد المدينة (تصوير: رمضان كرنفودة)

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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