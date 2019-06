“عمليات الكرامة”: مجموعات مسلحة بطرابلس تمنع وصول الوقود للمحطات

المتوسط:

وجه المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للقيادة العامة للجيش الوطني، الاتهام للمجموعات المسلحة في طرابلس بالاستحواذ على الوقود ومنعه عن المواطنين والتسبب في ازدحامات شديدة عند المحطات.

وأفاد المركز، بأن المجموعات المسلحة تقوم بتحويل أغلب مخصصات الوقود إلى مزارع خاصة بهما في مدينة الزاوية .

وأشار المركز، إلى أن مصادره تفيد بأن المدعو عبد الرحمن الميلادي الشهير “بالبيدجا”، يقوم هو وجماعته المسلحة بمنع وصول الوقود للمحطات حتى يستفيد من غلاء الأسعار، حيث تحقق المجموعات المسلحة بذلك أرباحها على حساب المواطن.

