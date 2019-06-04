داخلية الوفاق:خطة تأمين طرابلس كانت ناجحة

قدمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق شكرها لكافة الأجهزة الأمنية على ماوصفته بجهودهم الجبارة ، لمنع حدوث اي خروقات أمنية تهدد سلامة المواطن والمرافق والممتلكات العامة والخاصة خلال الايام الماضية.

وقالت الداخلية إن هذه الإجراءات تأتي ضمن الخطة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني لتامين العاصمة طرابلس خلال شهر رمضان المبارك وأيام العيد.

وأشادت الداخلية بالاجواء التي اقيمت فيها صباح اليوم الثلاثاء بميدان الشهداء صلاة عيد الفطر المبارك بحضور جموع من المصلين من بينهم مسؤولين .

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