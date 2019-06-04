برلماني إيطالي: ثلاثة مقترحات لوقف “مجزرة” المهاجرين

اقترح برلماني إيطالي معارض ثلاثة حلول لوقف “مجزرة” المهاجرين المستمرة في عرض البحرة المتوسط.

وكتب عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي المعارض، ماتيو أورفيني على (فيسبوك)، الاثنين، متسائلا عما “إذا كان بإمكاننا البدء من هذه المقترحات الثلاثة البسيطة: إلغاء الاتفاقيات مع ليبيا، واستعادة مهمة ما للإنقاذ كـ(عملية بحرنا)، ودعم المنظمات غير الحكومية الناشطة في البحر المتوسط؟”.

وأضاف أورفيني “شهدنا خلال شهرين 600 قتيل و3200 جريح بسبب الحرب في ليبيا، وكل يوم يفر أناس من تلك الحرب، يمتلكون وفق القوانين الدولية، الحق بأن يتم إنقاذهم واستقبالهم، لكنهم غالبًا ما يموتون في البحر دون أن ينتبه إليهم أحد”، فـ”لقد تم إفراغ البحر المتوسط من سفن المنظمات غير حكومية، من الأيدي التي يمكنها أن تُجنبهم المأساة”.

وأشار البرلماني اليساري الى أن “اللاجئين يتم إنقاذهم في بعض الأحيان من قبل خفر السواحل الليبي، الذي يعيدهم إلى الأماكن التي فروا منها”، وهي “معسكرات اعتقال ببلد في حالة حرب، يتعرضون فيها لمعاملة لا إنسانية”، وكل هذا “يحدث بالاتفاق والدعم اللوجستي من جانب أوروبا وإيطاليا”.

وخلص أورفيني إلى القول إن “إرسال اللاجئين إلى بلد في حالة حرب أمر غير قانوني”، وأن “إيطاليا ساهمت كثيرًا في هذا العمل الرهيب، وللأسف إن الأمر لم يقتصر على هذه الحكومة فقط”.

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