“صحة المؤقتة” تعلن عن وصول شحنة طبية لمستشفي الوحدة بدرنة

تفقد مدير عام مستشفي الوحدة العلاجي التعليمي درنة إبراهيم عزوز التجهيزات الأخيرة في استحداث وتطوير وتحوير لأقسام الباطنة وتجهيز العيادات الخارجية خلال جولة تفقدية .

حيث يتكون المشروع من طابقين، يضم الطابق الأرضي ويشمل أقسام الباطنة متكاملة ومعامل تحاليل وأقسام الإسعاف والطوارئ والطابق الثاني يشمل عدد من الأقسام الباطنة رجال ونساء وقسم الأشعة وغرف إدارية وصيدليات ومخازن للأدويه وحجر الأطباء والانتظار .

وأضاف عزوز أن تجهيز أقسام الباطنة بمنطقة باب طبرق جاء بتوجيهات مباشرة من قبل وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب تمهيدا لافتتاحها نهاية شهر يونيو الجاري ، لافتاً إلى أنه يتم حالياً إعداد الترتيبات لأعمال الطلاء الأخيرة للأقسام والعيادات الخارجية بعد الانتهاء من تجهيز المباني والإنشاءات وتحوير وتوفير أحدث الأجهزة والمعدات الطبية .

واكد مدير عام مستشفي الوحدة العلاجي التعليمي بأنه منذ استلامه مهام إدارة المستشفي مطلع الشهر الماضي تم بدء العمل الفعلي في عملية التطوير والتوسعة وزيادة السعة السريرية في أقسام الباطنة من خلال العمل علي إرجاع القسم بمكانه الرئيسي بمنطقة باب طبرق وتسليم المبنى السابق للرقابة الإدارية للجهاز بعد استغلاله كمبني مؤقت لأكثر من 4 أعوام بهدف تقريب خدمة المواطن مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لخطة التي تنتهجها وزارة الصحة بشأن إعلان عام 2019 عام الرعاية الصحية الأولية بالبلاد .

