بالصور | بسبب السيول.. أهالي غات يستيقظون على كارثة إنسانية في أول أيام عيد الفطر

ليبيا – تشهد مدينة غات الواقعة جنوب غرب ليبيا أمطاراً غزيرة منذ يوم امس الاثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء ، ليستيقظ أهالي المدينة أول أيام عيد الفطر المبارك على كارثة انسانية بعد غرق عدد من أحياء المدينة بسبب السيول.

شهود عيان من المدينة اكدوا في تصريحات للمرصد بعد خروجهم منها بأن الوضع كارثي وأن المياه غمرت أحياء المدينة وسط انقطاع الاتصالات والكهرباء ، مؤكدين بأن بعض المنازل المتهالكة انهارت بسبب السيول .

وناشد اهالي مدينة غات المدن المجاورة والحكومة المؤقتة بسرعة التدخل لاغاثة المواطنين الذين لايزالون يتواجدون داخل المدينة ومد يد المساعدة ، وأشاروا إلى أن السيول لازالت تتدفق من الارضي الجزائرية نحو غات بسبب استمرار هطول الامطار.

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