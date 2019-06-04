السراج يؤدي صلاة العيد في ساحة ميدان الشهداء بالعاصمة

أدى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج صلاة العيد اليوم الثلاثاء بمشاركة مئات من المواطنين في ساحة ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس.

وكانت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، أعلنت في وقت متأخر من ليل الإثنين أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وذكرت في بيان: «بعد أن أعلن مساء الإثنين عدم ثبوت دخول الشهر، فإنه بلغنا لاحقًا ثبوت رؤيته مساء هذا اليوم في مناطق مختلفة من بلادنا ليبيا، من بينها: مدينة سبها، وبن جواد، وسرت، وبني وليد، وغيرها، وقد تقدم المثبوت بشهادتهم أمام المحاكم الرسمية والجهات القضائية المختصة بدولة ليبيا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة شهادة المعاينين للهلال».

صلاة العيد في طرابلس (الإنترنت)

السراج يؤدي صلاة العيد (الإنترنت)

السراج يؤدي صلاة العيد (الإنترنت)

صلاة العيد في طرابلس (الإنترنت)

صلاة العيد في طرابلس (الإنترنت)

صلاة العيد في طرابلس (الإنترنت)

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