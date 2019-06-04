المفوضية الأوروبية تنفي تورطها بـ”جرائم ضد المُهاجرين” في ليبيا

نفت المفوضية الأوروبية تورطها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المُهاجرين في ليبيا، مُؤكدة أن من يرتكب هذه الجرائم هم المُهربون الذين يُخاطرون بحياة المُهاجرين مُقابل المال.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، ناتاشا برتود، إن المفوضية على استعداد تام للتعاون مع أي تحقيقات قد تُفتح في هذا الشأن.

وجاءت تصريحات ناتاشا بعد الإعلان عن استعداد مُحامين لتقديم شكوى رسمية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد المفوضية الأوروبية بتُهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأكّدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن الأوضاع الحالية لأزمة المُهاجرين تقتضي التركيز على سُبل التخفيف من مُعاناتهم والتقليل من مُعدلات تدفقهم عبر البحر المتوسط، عوضاً عن الانشغال بتوجيه الاتهامات للمفوضية الأوروبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية