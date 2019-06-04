باشاغا: لا مبرر حقيقي للحرب في طرابلس

دعا وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا الليبيين إلى رأب الصدع وإحلال السلام في البلاد.

وقال باشاغا في كلمته بمناسبة عيد الفطر جـاء العيد هـذا الـعام فـي ظروف صعـبة على الليبيـين، وفي ظـل أزمـة إنسانيـة حـادة تأثر بها أكثر من 70 ألف مواطـن نزحوا عن بيوتــهم خوفاً من الرصـاص.

وأضاف باشاغا”أن الوطن لا يمكن أن يبنى ولا أن يستقر بمبدأ المغالبة والظلم ومصلحة الطرف الواحد، بل بالتوافق والحوار المفتوح وغير المشروط الذي يهدف إلى جمع الناس لا إلى تفريقهم والذي يكون هدفه مصلحة الوطن لا المصالح الضيقة، وهو ما كنا نرجو أن نقوم به خلال المؤتمر الجامع”.

وجدد باشاغا دعوته “لجميع مكونات الأمة الليبية وعقلائها وحكمائها وخصوصاً في المنطقة الشرقية … لرأب الصدع و إحلال السلام” مؤكدا أنه “لا يزال هناك وقت للتسامح والتصالح من أجل هدف أسمى من المصلحة الضيقة ومن أجل إنقاذ نسيج هذا المجتمع والحفاظ على أرواح شبابه وإيقاف نزيف الدم وتقليل التكلفة البشرية والمادية لهذه الحرب التي لا يوجد مبرر” مردفا “طالما أنه لا مبرر حقيقي لهذه الحرب وطالما أن ما يدعيه أصحابها يمكن تحقيقه بالحوار والمصالحة لا بالحروب والدمار لم يعد هناك مبرر للسكوت وعدم المبادرة بالوقوف ضد المخطئ وعدم العودة للسعي نحو حل أزماتنا بالطرق السلمية، وإننا حتى ذلك الوقت عازمون على الاستمرار في (الاشتباكات) ورد قوات (الجيش) من حيث أتت وهذا هو دورنا في الوقت الحالي فنحن نقوم بما يقع على عاتقنا وأبوابنا مفتوحة لأي مبادرة للصلح تحقق العدل للجميع أما ما تبقى من ذلك فهو يقع على عاتق باقي مكونات الأمة الليبية وخاصة المنطقة الشرقية”.

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