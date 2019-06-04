بالأهازيج.. شباب بنغازي يستقبلون العيد على كورنيش المدينة

استقبل شباب مدينة بنغازي أول أيام عيد الفطر المبارك اليوم الثلاثاء، بالرقصات الشعبية والأهازيج، التي قدمتها مجموعة «تجمع شباب بنغازي بالزي الوطني» على كورنيش المدينة وشارك بها العشرات.

وإلى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء لم يكن ثُبت بعد دخول شهر شوال، قبل أن تعلن الحكومة الموقتة، في بيان نشرته فجرًا، إن «وزارة العدل بالتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء تم التأكيد علي جدية محاضر عدد من شهود العيان بثبوت رؤيتهم لهلال شهر شوال في عدد من المدن والمناطق الليبية. وبهذا، فإن الحكومة المؤقتة تعلن أن أول أيام العيد اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 ميلادي».