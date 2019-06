المتوسط:

قدم برلماني إيطالي معارض ثلاثة حلول لوقف “مجزرة” المهاجرين المستمرة في عرض البحر المتوسط.

وتساءل أورفيني على (فيسبوك)، الاثنين،: “إذا كان بإمكاننا البدء من هذه المقترحات الثلاثة البسيطة: إلغاء الاتفاقيات مع ليبيا، واستعادة مهمة ما للإنقاذ كـ(عملية بحرنا)، ودعم المنظمات غير الحكومية الناشطة في البحر المتوسط؟”.

ولفت الى أن “اللاجئين يتم إنقاذهم في بعض الأحيان من قبل خفر السواحل الليبي، الذي يعيدهم إلى الأماكن التي فروا منها.

The post “إيطاليا”: 3 حلول لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية