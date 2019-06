المتوسط:

أفادت مصادر أمنية، بوقوع تفجير إرهابي صباح اليوم الثلاثاء، استهدف مركز الشرطة بمنطقة الساحل الشرقي في مدينة درنة، من دون أي خسائر بشرية، وهو التفجير الثاني من نوعه خلال يومين.

وفي سياق ذي صلة، كشف معاون امر السرية الأولى الأبرق مشاة صلاح بو طبنجات، عن انفجار عبوة ناسفة عند السياج الخارجي قرب مركز شرطة الساحل.

وأشار إلى أن الانفجار لم يخلف خسائر بشرية لأنه وقع في مكان خالي من الناس موضحا أن شخصا مجهولا هو من وضع العبوة، لافتا إلى أن الأوضاع الأمنية في درنة تحت السيطرة وهادئة كما يوجد انتشار أمني في المنطقة لمنع حدوث تجاوزات.

The post بعد وقوع تفجير في درنة.. القوات الأمنية تنتشر في المدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية