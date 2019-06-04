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لجنة خاصة لجمع الزكاة في غدامس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام مكتب صندوق الزكاة في مدينة غدامس بتكليف لجنة تختص بجمع الزكاة من الأهالي، مكونة من لجنة الجباية ولجنة الصرف ولجنة المبيعات، حيث تشرع اللجنة بقبول الزكاة خلال الفترة الصباحية والمسائية.

وتسهيلا لأهالي المدينة، قامت اللجنة باستقبال الصدقات وزكاة الكفارات وزكاة الأموال بنفس المكان، وذلك من خلال دفع مبالغ مالية للجنة، ويتم توكيلها بشراء المواد العينية حسب طلب مقدم الزكاة.

وساهم بعض التجار الخيرين بتوفير المواد العينية للجنة المُكلفة بجمع الزكاة بأرخص الأسعار ابتغاء لكسب الأجر ومساعدة الأهالي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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