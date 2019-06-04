لجنة خاصة لجمع الزكاة في غدامس

قام مكتب صندوق الزكاة في مدينة غدامس بتكليف لجنة تختص بجمع الزكاة من الأهالي، مكونة من لجنة الجباية ولجنة الصرف ولجنة المبيعات، حيث تشرع اللجنة بقبول الزكاة خلال الفترة الصباحية والمسائية.

وتسهيلا لأهالي المدينة، قامت اللجنة باستقبال الصدقات وزكاة الكفارات وزكاة الأموال بنفس المكان، وذلك من خلال دفع مبالغ مالية للجنة، ويتم توكيلها بشراء المواد العينية حسب طلب مقدم الزكاة.

وساهم بعض التجار الخيرين بتوفير المواد العينية للجنة المُكلفة بجمع الزكاة بأرخص الأسعار ابتغاء لكسب الأجر ومساعدة الأهالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية