تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار

انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي يوم أمس الإثنين في سوق المشير بمدينة طرابلس.

وسجل الدولار أربعة دنانير وثمانية وثلاثين قرشا (4.38) ليخسر بذلك قرشا واحدا من قيمته، بحسب ما أظهرته الأرقام الواردة من السوق السوداء.

أما اليورو فقد خسر أمام الدينار ثلاثة قروش مسجلا بذلك أربعة دنانير وسبعة وثمانين قرشا (4.87)، أما الذهب عيار 18 كسر فقد بيع الغرام الواحد منه بمئة واثنين وثلاثين (132) دينارا.

يُشار إلى أن السوق السوداء تُغلق أبوابها اليوم الثلاثاء بمناسبة حلول عيد الفطر.

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