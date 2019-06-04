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تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي يوم أمس الإثنين في سوق المشير بمدينة طرابلس.

وسجل الدولار أربعة دنانير وثمانية وثلاثين قرشا (4.38) ليخسر بذلك قرشا واحدا من قيمته، بحسب ما أظهرته الأرقام الواردة من السوق السوداء.

أما اليورو فقد خسر أمام الدينار ثلاثة قروش مسجلا بذلك أربعة دنانير وسبعة وثمانين قرشا (4.87)، أما الذهب عيار 18 كسر فقد بيع الغرام الواحد منه بمئة واثنين وثلاثين (132) دينارا.

يُشار إلى أن السوق السوداء تُغلق أبوابها اليوم الثلاثاء بمناسبة حلول عيد الفطر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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