“المفوضية الأوروبية”: لم نرتكب أي جرائم بحق المهاجرين

قامت المفوضية الأوروبية، بنفي تورطها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المُهاجرين في ليبيا، مُؤكدة أن من يرتكب هذه الجرائم هم المُهربون الذين يُخاطرون بحياة المُهاجرين مُقابل المال.

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، ناتاشا برتود، إلى أن المفوضية على استعداد تام للتعاون مع أي تحقيقات قد تُفتح في هذا الشأن.

وتأتي تصريحات ناتاشا بعد الإعلان عن استعداد مُحامين لتقديم شكوى رسمية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد المفوضية الأوروبية بتُهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

