شكل المجلس البلدي غات عن تشكيل لجنة طوارئ ومتابعة لأزمة الفيضانات بالتعاون مع الهلال الأحمر.

ووجه المجلس البلدي، نداء استغاثة لكل الليبيين والمنظمات المحلية والدولية تقديم المساعدة العاجلة لأهل غات بعد الفيضانات التي اشتاحت البلدية.

وأشار إلى أن الفيضانات تسببت في وفاة عدد من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة وانقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق البلدية.

