«أطباء بلا حدود» تدعو إلى وقف «الاعتقال التعسفي» للمهاجرين في ليبيا

دعت منظمة «أطباء بلا حدود» إلى وقف ما اعتبرته «اعتقالاً تعسفيًا يتم بحق المهاجرين في ليبيا».

وقالت المنظمة: «لقد اعتبرنا دائمًا أن من غير الطبيعي والخطأ اعتبار خفض تدفقات الهجرة نجاحًا إذا لم تصاحبها سياسات جادة لتحسين الظروف في مراكز الاحتجاز بشكل عام في ليبيا».

وقال الناطق باسم المنظمة ماركو بيرتوتو، خلال مؤتمر في روما الثلاثاء، إن مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا «تشكل في بعض الحالات حافزًا لرحلات الأمل نحو أوروبا».

وأضاف أنه بالنسبة لأطباء بلا حدود «مراكز الاحتجاز التي تخضع رسميا لإدارة السلطات الليبية، هي في الواقع أدوات غير فعالة لتكون شكلاً من أشكال الردع، إزاء أعداد المهاجرين الوافدين من ليبيا».

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