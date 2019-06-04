إعلان العيد المُفاجئ.. ربكة منتصف الليل تمحوها فرحة النهار

تقرير 218

يأتي عيد الفطر هذا العام بعد أن أحدث حالة من الجدل بين الليبيين حول رؤية هلاله من عدمها فبعد أن أعلنت مؤسسات الدولة الرسمية مؤقتة ووفاق بأن اليوم هو المتمم لشهر رمضان المبارك يأتي الإعلان فجأة وفي ساعات الصباح الأولى بأن اليوم هو أول أيام عيد الفطر المبارك

رؤية الهلال جاءت من عدة مناطق حسب شهود سكانها لرؤيتهم له ومن بعد ذلك أعلن رسميا بأن العيد هو اليوم ليضع الليبيون في ربكة خاصة أنهم لم يخرجوا زكاة فطرهم الأمر الذي دعا بعض المدن إلى تأخير صلاة العيد .

استعجال وعدم ترو يراه المواطنون في الإعلان المبكر من الجهات الرسمية عن هذا اليوم بأنه المتمم لشهر رمضان دون انتظار شهادة الأهالي في رؤية الهلال حتى جاءت الساعات المتأخرة من الليل حين أفادت شهادات أعطاها مواطنون لبعض المحاكم في بعض المدن بأنهم رؤوا الهلال مرأى العين لكن لم يتم توثيقها.

وعلى الرغم من الربكة التي تسبب بها الإعلان المُفاجئ عن موعد العيد بين المواطنين، اللذين خرجوا مُسرعين إلى الأسواق والمحال التجارية لإنهاء تجهيزات العيد وإعلان العديد من التُجار عن فتح أبواب محلاتهم لتلبية طلبات المواطنين، إلا أن الفرحة سُرعان ما طغت على طقوس صلاة العيد في الكثير من المُدن، وسط المُعايدات الحارة بين أهلها.

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