عمليات المنطقة الغربية: الوفاق تفرض حصار على المدن والمناطق المؤيدة للجيش وتمنع الوقود عنها

ليبيا – أكد المركز الإعلامي لمجموعة عمليات المنطقة الغربية بالقيادة العامة للجيش على أن المجموعات المسلحة في طرابلس تقوم بالاستحواذ على الوقود ومنعه عن المواطنين والتسبب في ازدحامات شديدة عند المحطات.

المركز الإعلامي للغرفة قال في بيان أمس الاثنين إن المجموعات المسلحة تقوم بتحويل أغلب مخصصات الوقود إلى مزارع خاصة بهما في مدينة الزاوية.

وأضاف أن مصادره تفيد بأن المدعو عبد الرحمن الميلادي الشهير “بالبيدجا” يقوم هو وجماعته المسلحة بمنع وصول الوقود للمحطات حتى يستفيد من غلاء الأسعار حيث تحقق المجموعات المسلحة بذلك أرباحها على حساب المواطن وفق وصف الغرفة.

وحمّل بيان مجموعة عمليات المنطقة الغربية حكومة الوفاق مسؤولية فرض حصار على المدن والمناطق المؤيدة للجيش ومنع الوقود عنها.

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