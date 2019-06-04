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عمليات الكرامة: مجلس الدولة جند الأطفال للقتال مع قوات الوفاق

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة العين الاخبارية
بوابة العين الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة العين الاخبارية

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي إن خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة قام بتجنيد الأطفال للقتال في صفوف قوات الوفاق.

وتابع المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان اطلعت “العين الإخبارية” عليه، إن المشري جند 20 طفلا لم يصلوا السن القانونية للتجنيد وهو الثامنة عشرة، للقتال مع قوات الوفاق بمقابل مبالغ مالية من منطقة الحرارات.

وأوضح البيان أنه رغم الإغراءات المالية فإن من خرج مع المشري فقط هذا العدد، في حين كان يسعى لتشكيل كتيبة مقاتلة من أطفال وأهالي المنطقة.

وأشار البيان إلى أن مثل هذه الممارسات تتم في مدينة زليتن من قبل قادة كتائب وميليشيات موالية لقوات الوفاق.

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بوابة العين الاخبارية

بوابة العين الاخبارية

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  • مهما فعل الاخوان المفلسين فنهايتهم محسومة وهى الهلاك فهم فعلوا اكثر من ذلك فى دول اخرى وهلكوا منها مصر وسوريا وكما هزموا شر هزيمة فى بنغازى ودرنة والهلال النفطى فسيهزموا فى طرابلس ثم وكرهم الشيطانى الاخير فى مصراطة حتى لو جندوا كل اطفالهم ونساؤهم بعد ان يفنى شبابهم وشيابهم الاغبباء جدا

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