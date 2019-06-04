عمليات الكرامة: خارجية الوفاق طلبت من “مالطا” عبور رحلات جوية مشبوهة قادمة من تركيا

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي: “إن وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، طلبت من الخارجية المالطية السماح بعبور رحلات جوية قادمة عدة من مطار صبيحه التركي بدءا من يوم 5 يونيو/حزيران الجاري حتى يوم 25 من الشهر نفسه”.

ونوَّه الجيش الليبي بأنه من المرجح أن تكون هذه الرحلات عبارة عن شحنات من الأسلحة والذخائر والمرتزقة القادمة من ليبيا.

وأكد البيان أن الجيش الليبي لا يود أن تصبح مالطا طرفا في صراع داخلي في ليبيا وهي تعلم أن مصلحتها مع الشعب وقواته المسلحة وليس الحكومة التي تقاتل بالتنظيمات والعصابات الإرهابية.

وكان الجيش الليبي قد أطلق 4 أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات المتطرفة التي تسيطر عليها.