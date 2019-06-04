الجهيناوي لـ السفير الأمريكي بتونس: لابد من إستئناف المسار السياسي في ليبيا

ليبيا – تبادل وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أمس الاثنين مع سفير الولايات المتحدة بتونس دونالد بلوم الذي كان مرفوقا بالقائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية بطرابلس وجهات النظر بخصوص تطورات الأوضاع في ليبيا.

الجهيناوي شدد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية على أهمية وقف كل أشكال التصعيد العسكري وإستئناف المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة في أقرب الآجال.

ولفت وزير الخارجية التونسي إلى أن تفاقم الأوضاع في ليبيا له إنعكاسات سلبية بالغة الخطورة على أمن المنطقة بأسرها واستقرارها.

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