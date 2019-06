هنأت بعثة الأمم المتحدة الليبيين بحلول عيد الفطر المبارك اليوم الثلاثاء متمنيةً أن يحمل العيد معه آمال السلام والتسامح والوحدة .

وأضافت البعثة، أنها تتمنى أن يصمت صوت المدافع لينعم شعب ليبيا الطيب بالاستقرار والطمأنينة والعيش الكريم.

