رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي: يجب استئناف عملية المصالحة وإنهاء العنف في ليبيا

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا آلن بوجيا، إنه ” في الوقت الذي يتجمع فيه الليبيون في المساجد في جميع أنحاء ليبيا للاحتفال بنهاية شهر رمضان، يجتمعون على وحدة الدين والوطن، في إطار الإسلام ، دين السلام ، أتمنى لهم جميعا عيد مبارك”.

وأضاف، أنه ” لسوء الحظ ، يأتي عيد هذا العام في وقت حرب لأهالي طرابلس ومعانة للكثير في ليبيا ، خاصة في جنوب البلاد”.

وناشد جميع الذين يمارسون القيادة احترام روح عيد الفطر والاحتفال بهذه العطلة المقدسة في سلام ومصالحة وتعاطف.

وأكمل بوجيا، آمل أيضًا أن يفكروا في إراقة الدماء والدمار والتهجير الذي شهدته طرابلس خلال الشهرين الأخيرين ، وأن يضعوا مصالح الشعب الليبي أولاً ، من خلال إنهاء العنف، والاسترشاد بالعقل والعودة إلى الحوار. هذه هي الطريقة الوحيدة لحل النزاع المستمر ، واستئناف عملية المصالحة التي لا غنى عنها لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في ليبيا. بعد أكثر من ثماني سنوات من الاضطرابات التي عقبت ثورة فبراير والتي وعدت بالكثير للشعب الليبي الذي لا يستحق أقل من ذلك.

