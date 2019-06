قالت منظمة أطباء بلا حدود (MSF): “لقد اعتبرنا دائماً أن من غير الطبيعي والخطأ اعتبار خفض تدفقات الهجرة نجاحًا إذا لم تصاحبها سياسات جادة لتحسين الظروف في مراكز الاحتجاز بشكل عام في ليبيا”.

وأشار المتحدث باسم المنظمة في إيطاليا، ماركو بيرتوتّو خلال مؤتمر في روما، الثلاثاء، أنه بالنسبة لأطباء بلا حدود، في الواقع “مراكز الاحتجاز التي تخضع رسميا لإدارة السلطات الليبية، هي في الواقع أدوات غير فعالة لتكون شكلا من أشكال الردع، إزاء أعداد المهاجرين الوافدين من ليبيا”.

وذكر رئيس (MSF) أنه “يجب التوصل في أقرب وقت ممكن الى وقف الاعتقال التعسفي في ليبيا، لأنه لا يشكل عامل ردع بأي شكل من الأشكال”، بل “يمثل ببساطة، أداةً تزيد المعاناة الإنسانية”، والتي “تشكل في بعض الحالات، عاملا محفزاً لرحلات الأمل نحو أوروبا”.

The post أطباء بلا حدود في ايطاليا: كفى احتجازاً للمهاجرين في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية