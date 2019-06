برلماني: استهداف المواقع الأمنية في درنة دليل على قرب نهاية الميليشيات

اعتبر عضو مجلس النواب اعن مدينة درنة، خير الله التركاوي، أن “الهجوم على مواقع أمنية في مدينة درنة يبين أن الجماعات المسلحة بدأت تنتهي في ليبيا”.

وأمل التركاوي، في تصريحات صحفية له، أن “الجماعات المسلحة في ليبيا هي المسئولة عن الأحداث في مدينة درنة”.

وأكد التركاوي أن مثل تلك العمليات “تنتهي مع انتهاء عملية تحرير طرابلس”.

وعن عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الأحداث الأخيرة في درنة، قال التركاوي: “ننتظر تقرير الجانب الأمني وخاصة المخابراتي الذي يُخرج المعلومات الحقيقية عن الجهات المتورطة في تلك الأحداث”.

وقال التركاوي، إن “هذه الجماعات ليست منتشرة في ليبيا فقط بل في الوطن العربي والعالم بشكل كامل”.

