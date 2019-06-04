اتهامات لمجلس الدولة بتجنيد أطفال من مدينة زليتن

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي إن خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة قام بتجنيد الأطفال للقتال في صفوف قوات الوفاق.

وأضاف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان اليوم الثلاثاء أن المشري جند 20 طفلا لم يصلوا السن القانونية للتجنيد وهو الثامنة عشرة، للقتال مع قوات الوفاق بمقابل مبالغ مالية من منطقة الحرارات.

وأشار البيان إلى أن مثل هذه الممارسات تتم في مدينة زليتن من قبل قادة كتائب وميليشيات موالية لقوات الوفاق.

وأوضح البيان أنه رغم الإغراءات المالية فإن من خرج مع المشري فقط هذا العدد، في حين كان يسعى لتشكيل كتيبة مقاتلة من أطفال وأهالي المنطقة.

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