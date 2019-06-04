الهلال الأحمر: إجلاء 400 شخص في غات

قام متطوعو الهلال الأحمر الليبي فرع غات بإجلاء أكثر من 400 شخص كانوا محاصرين جراء السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة بكافة الأحياء السكنية في المنطقة.

وبينت الأمانة العامة للهلال الأحمر أنه تم توفير مخيم لايواء النازحين الذين تم إجلائهم وتوفير سبل السلامة لهم وسط ضعف شديد في الأمكانيات.

وكان المجلس البلدي غات أعلن أمس الاثنين أن بلدية غات بلدية منكوبة، كما وجه نداء استغاثة لكل الليبيين والمنظمات المحلية والدولية لتقديم المساعدة العاجلة لأهل غات بسبب الفيضانات التي اجتاحت المدينة.

وأوضح مكتب الإعلام لبلدية غات، ان الفيضانات قد تسببت في وفاة عدد من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة بالإضافة إلى انقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق البلدية.

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