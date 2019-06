الشلوي: هناك محاولات انتقامية من الكتيبة التي ألقت القبض على “عشماوي”

رجح عضو مجلس النواب في مدينة طبرق فرج الشلوي، أن يكون السبب الرئيسي لتنفيذ “التفجيرات الإرهابية” أمام مقر إحدى سرايا القوات المسلحة في مدينة درنة، الأحد الماضي، “الانتقام” من القبض على عشماوي وتسليمه لمصر.

وأوضح الشلوي أن الاستهداف طال مقر كتيبة سليمان بوالهطي، وهي التي ألقت القبض على العشماوي وتعتبر قوة مسلحة من نخبة الجيش.

وسلم “الجيش الوطني الليبي”، الذي يقوده المشير، خليفة حفتر، مساء 27 مايو الماضي، عشماوي المطلوب الأول للسلطات المصرية.

