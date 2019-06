ضبط 100 مهاجر غير شرعي  قبالة ساحل بلدية القره بوللي

كشف خفر السواحل الليبي عن اعتراض سبيل زورق كان يقل قرابة 100 مهاجر في طريقهم إلى أوروبا، وبينهم نسوة وأطفال، وذلك قبالة سواحل البلد المطل على البحر المتوسط.

وقال الناطق باسم خفر السواحل أيوب قاسم، اليوم الثلاثاء، إن الزورق المطاطي كان يقل 92 مهاجرا إفريقيا وبنغاليا، وبينهم 11 امرأة و4 أطفال.

وأضاف أنه تم اعتراض الزورق أمس الاثنين قبالة ساحل بلدة القره بوللي التي تبعد 60 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة طرابلس.

وأوضح أن المهاجرين منحوا مساعدات طبية وإنسانية قبل أن ينقلوا إلى مخيم للاجئين في منطقة تاجوراء إلى الشرق من طرابلس.

