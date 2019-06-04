اخر التطورات في طرابلس: الجيش الوطني يعلن فشل هجوم جديد لقوات الوفاق.. واصابة قيادي من الزاوية

عاودت صباح اليوم الثلاثاء، وفي أول أيام عيد الفطر المبارك، قوات الوفاق والمجموعات المساندة لها هجومها على مطار طرابلس الدولي ومنيت بخسائر فادحة في الأرواح والعداد وفقا لشعبة الاعلام الحربي.

وشاركت القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي في التصدي للهجوم، وأصيب خلال المعارك هشام البرنشي قائد ميداني من الزاوية بينما تم نقل أعداد كبيرة من القتلى إلى مستشفى الزاوية التعليمي جنوب غرب طرابلس.

وقالت مصادر محلية ان اشتباكات عنيفة اندلعت في ثلاثة محاور اليوم، حيث شهدت منطقة عين زارة وطريق المطار تجدد الاشتباكات.

وذكر شهود عيان ان الطيران التابع للكلية الجوية في مصراتة شن غارات جوية عشوائية على منطقة وادي الربيع، كما شنت في وقت سابق غارات جوية على مناطق قصر بن غشير و عين زارة.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 607 قتيلا، بينهم 40 مدنيا، و3261 جريحا، بينهم 117 مدنيا، ونزوح ما يقارب 82 آلف شخص.

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