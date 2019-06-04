قبيلة المشاشية تحسم موقفها من “الجيش الوطني” والعمليات العسكرية في طرابلس – فيديو

أصدرت قبيلة المشاشية بيانا أعلنت خلاله دعم الجيش الوطني الليبي وعملية الكرامة لتطهير الدولة الليبية.

ووعدت قبيلة المشاشية التي يطلق على أبنائها أسود الجبل بتجهيز قوة مساندة بقيادة علي المشاي والدخول في معارك طرابلس لمساندة الجيش الوطني الليبي في تطهيرها من الميليشيات والمجموعات المسلحة والمتطرفة.

ونشرت القبيلة مقطع “فيديو” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يظهر خلال أبناء القبيلة الذين يطلق عليهم أسود الجبل يرفعون أيديهم تطوعا للذهاب إلى جبهات القتال ويهتفون “ليبيا.. ليبيا.. ليبيا”.

خروج الأسود من عرينهابيان قبيلة المشاشيه لدعم عملية الكرامه وتجهيز مجموعه من القوه المسانده من ابناء القبيله لدخول للمحور بقيادة علي المشاي وعدد من القاده الميدنيه من أبناء القبيله المشاشيه اسود الجبل Posted by ‎تايقر‎ on Monday, June 3, 2019

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

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