الأمم المتحدة: حالتا وفاة ونزوح أكثر من ألف شخص نتيجة فيضانات غات

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، أن الفيضات التي اجتاحت وغطت معظم مناطق بلدية غات جنوب غرب ليبيا، مساء الاثنين، تسببت في «حالتي وفاة ونزوح أكثر من ألف شخص».

ونوه مكتب الأمم المكتب عبر حسابه على موقع «تويتر» إلى أن «هناك حاجة إغاثية عاجلة لأهالي المناطق المتأثرة بالسيول والفياضانات بما في ذلك: مواد غذائية وغير غذائية وملاجئ مؤقتة للنازحين».

واجتاحت مدينة غات (أقصى جنوب غرب ليبيا) سيول قوية إثر أمطار غزيرة هطلت على المدينة المتاخمة مع الحدود الجزائرية الإثنين. فيما أعلن المجلس البلدي غات من جانبه عن وفاة عدد من الأشخاص وحدوث خسائر في الممتلكات العامة والخاصة وانقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق البلدية، على إثر الفيضانات التي تضرب المدينة.

ووجه المجلس في بيان اليوم، نداء استغاثة لكل الليبيين والمنظمات المحلية والدولية تقديم المساعدة العاجلة لأهل غات، كما أعلنت البلدية منكوبة واحتياجها للمساعدة العاجلة وخاصة للأسر النازحة بفعل الفيضانات.

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