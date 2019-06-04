الجيش الوطني يتقدم بمحور عين زارة جنوبي طرابلس (فيديو)

فيما منيت قوات الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس بخسارة فادحة بمقتل صلاح الرقيعي القيادي فى كتيبة فرسان جنزور ووكيل وزارة الإسكان في حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وذلك خلال مشاركته في القتال ضد الجيش الوطني الليبي بمحور مطار طرابلس.

ذكرت قناة ليبيا الحدث في مقطع “فيديو” بثته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن قوات الكتيبة 155 مشاة واللواء 26 ورشفانة التابعين للجيش الوطني الليبي تقدمت خلال الساعات الأخيرة بمحور عين زارة في قتالها ضد المجموعات المسلحة، وفقا للقناة.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 607 قتيلا، بينهم 40 مدنيا، و3261 جريحا، بينهم 117 مدنيا، ونزوح ما يقارب 82 آلف شخص.

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