الجيش الوطني يتقدم بمحور عين زارة جنوبي طرابلس (فيديو)

فيما منيت قوات الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس بخسارة فادحة بمقتل صلاح الرقيعي القيادي فى كتيبة فرسان جنزور ووكيل وزارة الإسكان في حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وذلك خلال مشاركته في القتال ضد الجيش الوطني الليبي بمحور مطار طرابلس.
ذكرت قناة ليبيا الحدث في مقطع “فيديو” بثته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن قوات الكتيبة 155 مشاة واللواء 26 ورشفانة التابعين للجيش الوطني الليبي تقدمت خلال الساعات الأخيرة بمحور عين زارة في قتالها ضد المجموعات المسلحة، وفقا للقناة.
القوات المسلحة تتقدم بمحور عين زارة
القوات المسلحة تتقدم بمحور عين زارة #طوفان_الكرامة #طرابلس #الاصابعة #الرجبان #صبراتة #غريان #ترهونة #بني_وليد #الرجبان #قناة_ليبيا_الحدث#ليبيا_لحظة_بلحظة
Posted by قناة ليبيا الحدث – Libya Alhadath TV on Monday, June 3, 2019
وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.
واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 607 قتيلا، بينهم 40 مدنيا، و3261 جريحا، بينهم 117 مدنيا، ونزوح ما يقارب 82 آلف شخص.
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