انقاذ 92 مهاجر غير شرعي شمال القره بوللي

أعلنت القوات البحرية، عن انقاذ انقاذ 92 مهاجر غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة وبنغاليين كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 55 ميل شمال القره بوللي، وفق ما نشره مكتب الإعلام والثقافة البحرية.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية عبر صفحته على «فيسبوك» أن عملية الانقاذ نفذها الزورق «فزان» التابع لقطاع طرابلس بجهاز حرس السواحل، مشيرا إلى أن المهاجرين الذين جرى انقاذهم «من بينهم 77 رجل، و11 إمرأة، و4 أطفال».

وأكد المكتب تسليم المهاجرين إلى مركز إيواء تاجوراء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تقديم المساعدات الطبية والإنسانية اللازمة لهم فور وصولهم إلى قاعدة طرابلس البحرية في مساء يوم أمس.