التركاوي: بعد تحرير العاصمة طرابلس ستنتهي كل العمليات الإرهابية في درنة

التركاوي أشار في تصريحات خاصة لراديو” سبوتنيك” الروسي اليوم الثلاثاء إلى أن الجماعات المسلحة في ليبيا هي المسؤولة عن الأحداث في مدينة درنة ، مؤكداً أن مثل تلك العمليات تنتهي مع انتهاء عملية تحرير طرابلس.

ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب خير الله التركاوي أن الهجوم على مواقع أمنية في مدينة درنة يبين أن الجماعات المسلحة بدأت تنتهي في ليبيا.

ووصف التركاوي الجماعات الإرهابية بـ “الأخطبوط” الذي بدأ ينتهي ، معتبراً هذه الأحداث ردة فعل من قبل الجماعات المسلحة.

وعن عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الأحداث الأخيرة في درنة، قال التركاوي: “ننتظر تقرير الجانب الأمني وخاصة المخابراتي الذي يُخرج المعلومات الحقيقية عن الجهات المتورطةفي تلك الأحداث”، لافتاً إلى أن الشعب الليبي يعلم أن الأمر متعلق بالجماعات الإرهابية التي ستنتهي قريبا من الساحة الليبية.

وعن سبب تكرار هذه العمليات، أوضح عضو مجلس النواب أن ليبيا ما زالت تعاني في كل الأصعدة والجوانب لذلك فهذا الجانب أمر متوقع.

عضو مجلس النواب إختتم حديثه بالقول:”هذه الجماعات ليست منتشرة في ليبيا فقط بل في الوطن العربي والعالم بشكل كامل”، مشيراً إلى محاربة القوى الدولية لها وأنه على السلطات الأمنية في ليبيا أن تكون أكثر حذراً.