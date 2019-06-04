سمنو.. “شرارة العيد” تتصدر حديث الليبيين

بعد إعلان اليوم الثلاثاء أول أيام العيد كثر الحديث عن منطقة سمنو التي كانت من المدن التي شوهد فيها هلال شوال .. فمن هي سمنو؟

تردد اسم سمنو فجأة على معظم الألسنة في ليبيا بعد أن جاءت ببشارة العيد في زمن الحرب إذْ كان من المفترض أن يكون العيد الأربعاء بعد تعذر رؤية هلال شوال إلا أنه قد تمت رؤيته بحسب الرواية الرسمية والشعبية في عدد من المناطق كانت أولها وأشهرها سمنو.

وبالفعل تم الإعلان رسميا يوم الثلاثاء عيدا سعيدا في كل ربوع ليبيا بعد أن تثبت القضاء الليبي من الرؤية.

سمنو التي لا يعرفها البعض وربما الكثير من الليبيين تقع جنوب ليبيا إلى الشمال الشرقي لمدينة سبها وتبعد عشرات الكيلومترات عن منطقة تمنهنت وتندرج في ثلاثية ما يعرف بمناطق وادي البوانيس وهي الزيغن وتمنهنت وسمنو.

تعيش المنطقة التي أخذت شهرة واسعة منذ إعلان العيد بسكانها الذين قدروا بالآلاف بعيدا عن أعين الحكومات منذ زمن إذ تفتقر لأبسط مقومات الحياة اليومية لكنها جاءت بفرحة لم تكن في الحسبان.

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