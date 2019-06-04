انباء وشائعات قوية عن اصابة اللواء اسامة الجويلي في محور مطار طرابلس

تداول نشطاء وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء وشائعات قوية تتحدث عن اصابة اللواء اسامة الجويلي، آمر المنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وتحدثت الانباء عن اصابة اللواء اسامة الجويلي خلال مشاركته في هجوم لقوات الوفاق على مطار طرابلس الدولي مساء أمس الاثنين.

وتقول الانباء أن الجويلي تعرض للاصابة، لكنها لم تحدد مدى خطورتها، وذكر النشطاء أن جويلي نقل إلى مصحة خاصة في العاصمة طرابلس وسط تكتم شديد عن حالته الصحية.

يذكر أنه لم يتسن التأكد من صحة المعلومات من مصادر مستقلة.

وكانت قوات الوفاق والمجموعات المساندة لها قد شنت هجومين على مطار طرابلس الدولي مساء امس وكذا صباح اليوم، فيما أكدت شعبة الاعلام الحربي صد الهجومين وأن القوات المهاجمة منيت بخسائر فادحة في الأرواح والعداد.

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