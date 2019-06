ناقش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ‫غسان سلامة آخر التطورات في ‫ليبيا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم في موسكو، اليوم الثلاثاء.

وأطلع سلامة وزير الخارجية الروسي بمبادرات بعثة الأمم المتحدة الهادفة لإنهاء القتال في طرابلس.

ومن جانبه أعرب لافروف عن دعمه الكامل لجهود الممثل الخاص، وأكد على ضرورة وقف القتال واستئناف المسار السياسي.

