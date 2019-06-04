المصرف التجارى بسرت يوفر سيولة نقدية لزبائنه بعد 6 أشهر من الغياب

شرع المصرف التجارى الوطنى بمدينة سرت، فى توزيع سيولة نقدية للمواطنيين من زبائن المصرف بعد غياب السيولة منذ شهر نوفمبر الماضى.

وقال رئيس لجنة التواصل الاجتماعى ببلدية سرت والمكلف بمتابعة أزمة السيولة النقدية، سالم الهادى لـ«بوابة الوسط» إن فرع المصرف التجارى وزع سيولة بقيمة أربعة ملايين دينار ونصف المليون وأن قيمة السحب للصك الواحد بلغت 750 دينار.

وأوضح الهادي أن آلية توزيع السيولة كانت عن طريق مندوبى المكونات الاجتماعية لقبائل سرت، مشيرا إلى أن المصرف يسعى لاستلام سيولة أخرى من المصرف المركزى في العاصمة طرابلس خلال الأيام المقبلة.

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